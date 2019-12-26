Sincik'te kar yağışı

O değil!

Onu tanıdınız mı?

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ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sincik ilçesinde, dün gece başlayan ve halen devam eden kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 15 santime ulaştığı Sincik'te, yolların ulaşıma kapanmaması için ekipler çalışmalar yürütüyor. Öte yandan polisler de kar lastiği ve zinciri olmayan araçların ilerlemesine izin vermiyor.



ADIYAMAN 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:06

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