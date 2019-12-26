Jandarma Bölük Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Adıyaman'ın Kahta İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen S.F.S., FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Kahta İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen S.F.S., Kahta Cumhuriyet Savcısı, polis ve jandarma ekipleri tarafından evinde FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına getirildiği öğrenildi.
ADIYAMAN
26 Aralık 2019 Perşembe
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