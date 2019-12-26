Besni'de yağmur nedeniyle 7 katlı binanın istinat duvarı çöktü

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde aşırı yağış nedeniyle 7 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü. Duvar enkazı altında kalan birkamyonet zarar gördü.
Öğleden sonra meydana gelen olayda, Besni Erdemoğlu Mahallesi'nde dün akşamdan bu yana devam eden sağanak yağmur nedeniyle, 7 katlı binanın istinat duvarı büyük gürültüyle çöktü. Kısa süreli paniğe yol açan olayda, çöken duvarın altında kalan bir kamyonette hasar oluştu.
ADIYAMAN
26 Aralık 2019 Perşembe
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