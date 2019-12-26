Altınşehir’de alternatif yol çalışması yapılıyor

Adıyaman Belediyesi tarafından, Adıyaman Üniversitesi önünde sürdürülen köprülü kavşak çalışmalarından dolayı yaşanan trafik sorununa çözüm olması amacıyla alternatif bir yol çalışması yapıldı.

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Atatürk Bulvarı Adıyaman Üniversitesi önünde sürdürülen köprülü kavşak çalışmalarından dolayı trafikte yaşanan sorunların önüne geçmek isteyen Adıyaman Belediyesi, geçici bir alternatif yol çalışması yaptı.

Türkiye PetrolleriOrganize Sanayi BölgesiAdıyaman Üniversitesi ve Küçük Sanayi Sitesi güzergahında gerçekleştirilen çalışmayla ilgili bilgi veren yetkililer, “Köprülü kavşak çalışmalarından dolayı ciddi bir trafik sorununun yaşandığı Altınşehir Mahallesine ulaşım sadece Karaali Köprüsü ile sağlanıyordu. Bu da trafikte ciddi bir yoğunluğa ve soruna sebep olmakta. Adıyaman Belediyesi olarak bu sorunun önüne geçmek için alternatif bir yol çalışması yaptık. Geçici olarak kullanılabilecek olan bu yoldaki çalışmaları tamamlayarak, sürücülerin hizmetine açtık. Sürücüler, Türkiye Petrolleri önünden Organize Sanayi Bölgesi’ne, oradan da Adıyaman Üniversitesi arkasından Küçük Sanayi Sitesi’ne ulaşılabilen yolu kullanmaya başlayabilir. Temennimiz, Atatürk Bulvarındaki çalışmalar bitinceye kadar mevcut yollarımızın ihtiyaca cevap vermesidir. Bu vesileyle bir kez daha sabırla çalışmaların tamamlanmasını bekleyen halkımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Sürücüler ise, alternatif yolun bir nebze olsun soruna çare olacağını söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

ADIYAMAN 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:06

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