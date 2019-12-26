Yağışlar nedeniyle 4 katlı bina çöktü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde kolonlarında çatlak oluşmasından sonra yağmura dayanamayan 4 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü.



Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Yeni Besni Mahallesi'nde Ahmet Tileklioğlu’na ait olduğu öğrenilen 4 katlı bir bina kolonlarından seslerin gelmesi üzerine geçtiğimiz aylarda Besni Belediyesi tarafından incelemeye alındı. Binanın bulunduğu alanda toprak kaymasının olduğu ekipler tarafından fark edilince 4 katlı bina boşaltıldı. Yaklaşık 1 aydır boş olan ve binanın yıkımı için hazırlık yapılmaya başlanıldı. Birkaç gün içerisinde yıkılması planlanan 4 katkı bina yağışlara dayanamayarak büyük bir gürültüyle çöktü. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kimsenin bina çevresine yaklaşmaması için güvenlik önlemi alındı.

ADIYAMAN 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:06

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