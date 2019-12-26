Çelikhan'da okullar 1 gün tatil edildi

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Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Çelikhan ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle taşıma merkezi ve köy okulları 27 Aralık 2019 Cuma günü tatil edildiği duyuruldu.

ADIYAMAN 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:06

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