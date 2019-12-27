Kombi hırsızları tutuklandı

Adıyaman merkez ve ilçelerinde ikametlerden kombi hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişiden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez ve ilçelerinde bulunan ikametlerden kombi çaldıkları iddia edilen S.E., C.E., A.A., ve M.S.S., isimli 1’i bayan toplam 4 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalanmıştı. Yakalanan şahıslar emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edilmişti. Şahıslardan S.E., A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken C.E. ve M.S.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şahısların il merkezinden 12, ilçelerinden de 11 olmak üzere toplam 23 adet kombi çaldıkları öğrenildi.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:21

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.