Gölbaşı Belediyesi okulları boyadı

Adıyaman Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi tarafından hazırlanan protokol ile boya ihtiyacı olan okullar boyandı.

Protokol kapsamında belediye ekipleri tarafından ihtiyacı olan okullar boyandı. Belediye Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “Öğrencilerimizin geleceğini önemsediğimiz kadar daha iyi daha kaliteli ortamlarda eğitim görmeleri için gayret ediyoruz. Kaymakamlığımızla yapmış olduğumuz ortak protokol ile daha önce belirlemiş olduğumuz okulların boyama işlemlerini gerçekleştirdik. Okulların çağrısına duyarsız kalmayarak belediyemizle iş birliği yapan Kaymakamımız Mutlu Köksal’a teşekkür ediyorum. Belediye olarak öğrencilerimiz için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz” dedi.

ADIYAMAN 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:07

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