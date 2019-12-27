Kombi ve şofben hırsızlığına 2 tutuklama

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- ADIYAMAN'da, girdikleri evlerden kombi ve şofben çalan 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde özellikle boş olan evlerden kombi ve şofben çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, toplam 23 kombi ve şofben hırsızının S.E., C.E., A.A. ve M.S.S. olduğunu belirledi. Şüpheliler, Gaziantep'teki adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alarak Adıyaman'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E., A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken C.E. ve M.S.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



ADIYAMAN 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:07

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