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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karışıyaka Mahallesi İbni Mirza Parkı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mehmet Çelebi’ye, O.Ö., idaresindeki 06 GE 9404 otomobil çarptı.

Yaşanılan kazada yaralanan Çelebi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çelebi’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:33

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AKŞAM 17:21

YATSI 18:43

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