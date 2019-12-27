Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Adıyaman’da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesinde Mustafa Kapıcıoğlu idaresindeki 02 KP 304 plakalı hafif ticari araç ile Hacı Ali Can yönetimindeki 27 DT 464 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada araçta bulunan Hasan Can (62) ve Ümmihan Can (57) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:21

YATSI 18:43

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