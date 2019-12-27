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Adıyaman’ın Besni ilçesinde önceki gün yağmura dayanamayarak çöken 4 katlı binanın enkazı kaldırılıyor.

Geçtiğimiz aylarda Besni ilçesi Yeni Besni Mahallesi'nde bulunan Ahmet Tileklioğlu’na ait 4 katlı binanın bulunduğu zeminde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bina boşaltılmış ve binanın yıkılması planlanmıştı. Binayı yıkacak olan yüklenici firma hazırlıklarını yaptığı esnada yağmura dayanamayan 4 katlı bina önceki gün çöktü. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken alınan güvenlik önlemlerinin ardından yüklenici firma tarafından binanın enkazı kaldırılmaya başlandı. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı vurgulandı.

ADIYAMAN 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:07

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