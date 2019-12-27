Minibüs takla attı: 1 yaralı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Kahta Çayı yakınlarında Emrah Tan (25) yönetimindeki 02 AAP 953 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Emrah Tan, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:07

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