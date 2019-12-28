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İşadamı Akcan’dan yeni yıl mesajı

İHA

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İşadamı Adnan Akcan yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İşadamı Akcan’dan yeni yıl mesajı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İşadamı Adnan Akcan yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
İş Adamı Adnan Akcan yayımladığı yeni yıl mesajında, "Yeni yıl beraberinde yeni hedefleri, yepyeni umutları, yeni hayalleri, yeni başlangıçları, yeni dilekleri getirir. Acısı, tatlısı ve üzüntüsüyle bir yıl daha geride kaldı. Yeni umutlar ve yeni beklentilerle yeni bir yıla daha giriyoruz. Tabi ki öncelikle dileğimiz ülkemiz ve tüm dünyada barışın, sevginin ve hoşgörünün egemen olması insanlarımızın refah içinde yaşamasıdır. Her yıl olduğu gibi 2020'de de en büyük güvencemiz, milletimizin sağduyulu olarak birliğe, beraber yaşamaya ve kardeşliğe olan tartışılmaz inancıdır. Bu inancın önüne set çekecek, bu inancı sulandıracak ve vatandaşlarımızın umutlarını kıracak bütün gelişmelerin, bütün girişimlerin ve bütün hesapların karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz.
Türk milleti, kimsenin himayesine muhtaç olmadan kendi istikbalini de kendisini de korumaya devam edecektir. Herkes bunu böyle bilmeli ve hesabını da buna göre yapmalıdır. Biz milletimizin azmine, iradesine güvenmeye, karşı karşıya bulunduğu bütün zorlukları kendi azmi ve iradesiyle aşabilecek kudrette olduğuna da inanmaya devam edeceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle 2020 yılının milletimize, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa sevgi, barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, bütün vatandaşlarımın yeni yılını kutlarken sevgilerimi, saygılarımı ve en iyi dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN

28 Aralık 2019 Cumartesi

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