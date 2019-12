Başkan Beyazkaya’dan “Mekkenin Fethi” etkinliğine davet

Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Bedrettin Beyazkaya, halkı yılbaşı kutlamak yerine 31 Aralık gecesi düzenlenecek olan Mekke’nin Fethi etkinliğine davet etti.

Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Bedrettin Beyazkaya, 2019 yılında önemli olayların olduğunu dile getiren dünyanın bir çok ülkesinde Müslümanlara yönelik işkence, ölüm, saldırıların olduğunu dile getirdi.

Dünyanın birçok yerinde insanlar savaşların ve çatışmaların gölgesinde yaşam mücadelesi verirken, emperyalizm eğlence sektörünün renkli ışıklarıyla geniş kitlelerin gözlerini boyadığını dile getiren Beyazkaya, “Biz yılbaşı gecesi eğlencesi adı altında tüm dünya halklarına çirkinliklerin ve kötülüklerin dayatılmasına karşı tavır almanın gerekliliğine ve doğruluğuna inanıyoruz. Milli Piyango adı verilen oyunla kitlelerin kumarla buluşturulmasını sağlayan, her türlü kötülüğe giden yolları açan, birçok gencin çeşitli bağımlılıklara yakalanmasına sebep olan, birçok insanda iffet duygusunu zedeleyen her türlü eğlence anlayışını reddediyoruz” dedi.

Düzenlenecek etkinliklerle ilgili olarak Beyazkaya, “Bizler Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak 31 Aralık Salı gününü 1 Ocak çarşamba gününe bağlayan gece 81 şubemizde yaklaşık 600 kadar noktada Mekke’nin Fethi Programı düzenleyeceğiz. Yeryüzünün ilk binası Kabe’nin bulunduğu şehir olan Mekke İslam Ordularınca 1 Ocak 630 tarihinde fethedilmiştir. Biz bu programları düzenlerken fethin hicri ya da miladi yıldönümünü ya da fethin kronolojisini konuşmadan ziyade fetih ruhunu kuşanmanın derdindeyiz. Ayrıca biz, İstanbul’un Fethini Diyarbakır’a, Diyarbakır’ın Fethini Kudüs’e, Kudüs’ün Fethini Mekke’ye ve Mekke’nin Fethi’ni de vahyin insanlığa olan çağrısına bağlamayan her anlayışın eksik olduğunu düşünüyoruz. Kaosun, sömürünün, çatışma ve savaşların yaşandığı dünyamızın her zamankinden daha fazla fetih ruhuna ve anlayışına ihtiyacı vardır. Fetih kavramı da anlamından saptırılmaya çalışılsa da biz hem kavramlarımıza hem de bu kavramların bize yüklediği sorumluluklara sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Biz Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak bu coğrafyanın harcının İslam olduğuna, bu toprakları bize yurt yapan anlayışın fetih ruhu olduğuna inanıyoruz. İnsanımız kültür emperyalizminin yanında değil fetih ruhunun yanında durmaya çağıyoruz.

31 Aralık Salı günü saat 19:30 da tüm halkımızı çocukları ile birlikte TPAO Konferans Salonu’nda düzenleyeceğimiz Mekke’nin Fethi ve Kuran Ziyafeti Programına davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

