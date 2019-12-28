Başkan Beyazkaya’dan “Mekkenin Fethi” etkinliğine davet

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Beyazkaya’dan “Mekkenin Fethi” etkinliğine davet

İHA

Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Bedrettin Beyazkaya, halkı yılbaşı kutlamak yerine 31 Aralık gecesi düzenlenecek olan Mekke'nin Fethi etkinliğine davet etti.

Başkan Beyazkaya’dan “Mekkenin Fethi” etkinliğine davet

Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Bedrettin Beyazkaya, halkı yılbaşı kutlamak yerine 31 Aralık gecesi düzenlenecek olan Mekke’nin Fethi etkinliğine davet etti.
Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Bedrettin Beyazkaya, 2019 yılında önemli olayların olduğunu dile getiren dünyanın bir çok ülkesinde Müslümanlara yönelik işkence, ölüm, saldırıların olduğunu dile getirdi.
Dünyanın birçok yerinde insanlar savaşların ve çatışmaların gölgesinde yaşam mücadelesi verirken, emperyalizm eğlence sektörünün renkli ışıklarıyla geniş kitlelerin gözlerini boyadığını dile getiren Beyazkaya, “Biz yılbaşı gecesi eğlencesi adı altında tüm dünya halklarına çirkinliklerin ve kötülüklerin dayatılmasına karşı tavır almanın gerekliliğine ve doğruluğuna inanıyoruz. Milli Piyango adı verilen oyunla kitlelerin kumarla buluşturulmasını sağlayan, her türlü kötülüğe giden yolları açan, birçok gencin çeşitli bağımlılıklara yakalanmasına sebep olan, birçok insanda iffet duygusunu zedeleyen her türlü eğlence anlayışını reddediyoruz” dedi.
Düzenlenecek etkinliklerle ilgili olarak Beyazkaya, “Bizler Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak 31 Aralık Salı gününü 1 Ocak çarşamba gününe bağlayan gece 81 şubemizde yaklaşık 600 kadar noktada Mekke’nin Fethi Programı düzenleyeceğiz. Yeryüzünün ilk binası Kabe’nin bulunduğu şehir olan Mekke İslam Ordularınca 1 Ocak 630 tarihinde fethedilmiştir. Biz bu programları düzenlerken fethin hicri ya da miladi yıldönümünü ya da fethin kronolojisini konuşmadan ziyade fetih ruhunu kuşanmanın derdindeyiz. Ayrıca biz, İstanbul’un Fethini Diyarbakır’a, Diyarbakır’ın Fethini Kudüs’e, Kudüs’ün Fethini Mekke’ye ve Mekke’nin Fethi’ni de vahyin insanlığa olan çağrısına bağlamayan her anlayışın eksik olduğunu düşünüyoruz. Kaosun, sömürünün, çatışma ve savaşların yaşandığı dünyamızın her zamankinden daha fazla fetih ruhuna ve anlayışına ihtiyacı vardır. Fetih kavramı da anlamından saptırılmaya çalışılsa da biz hem kavramlarımıza hem de bu kavramların bize yüklediği sorumluluklara sahip çıkmaya devam edeceğiz.
Biz Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak bu coğrafyanın harcının İslam olduğuna, bu toprakları bize yurt yapan anlayışın fetih ruhu olduğuna inanıyoruz. İnsanımız kültür emperyalizminin yanında değil fetih ruhunun yanında durmaya çağıyoruz.
31 Aralık Salı günü saat 19:30 da tüm halkımızı çocukları ile birlikte TPAO Konferans Salonu’nda düzenleyeceğimiz Mekke’nin Fethi ve Kuran Ziyafeti Programına davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN

28 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:34
  • ÖĞLE 12:33
  • İKİNDİ 15:01
  • AKŞAM 17:22
  • YATSI 18:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İşadamı Akcan’dan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER İşadamı Akcan’dan yeni yıl mesajı
Minibüs takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs takla attı: 1 yaralı
Başkan Çakmak’tan asgari ücret açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Çakmak’tan asgari ücret açıklaması
Kahta Belediyesinden parklara bakım
YEREL HABERLER Kahta Belediyesinden parklara bakım
Çöken 4 katlı binanın enkazı kaldırılıyor
YEREL HABERLER Çöken 4 katlı binanın enkazı kaldırılıyor
Ahırda kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Ahırda kaçak içki operasyonu
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kombi ve şofben hırsızlığına 2 tutuklama
YEREL HABERLER Kombi ve şofben hırsızlığına 2 tutuklama
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
Adıyaman'da çöken bina, kontrollü yıkıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da çöken bina, kontrollü yıkıldı
Gölbaşı Belediyesi okulları boyadı
YEREL HABERLER Gölbaşı Belediyesi okulları boyadı
Vali Pekmez, Süryani vatandaşların noel bayramını kutladı
YEREL HABERLER Vali Pekmez, Süryani vatandaşların noel bayramını ...
Kombi hırsızları tutuklandı
YEREL HABERLER Kombi hırsızları tutuklandı
Adıyaman’da 34 köy ve 60 mezraya ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Adıyaman’da 34 köy ve 60 mezraya ulaşım sağlanamıyor
Çelikhan'da taşımalı eğitime 'kar' engeli
YEREL HABERLER Çelikhan'da taşımalı eğitime 'kar' engeli
Çelikhan'da okullar 1 gün tatil edildi
YEREL HABERLER Çelikhan'da okullar 1 gün tatil edildi
Sincik'te bazı okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Sincik'te bazı okullar tatil edildi
Sincik'te eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Sincik'te eğitime kar engeli
Vali Pekmez, halkla buluştu
YEREL HABERLER Vali Pekmez, halkla buluştu
Yağışlar nedeniyle 4 katlı bina çöktü
YEREL HABERLER Yağışlar nedeniyle 4 katlı bina çöktü
Sincik’te okullar 1 gün tatil edildi
YEREL HABERLER Sincik’te okullar 1 gün tatil edildi
Besni'de yağmur nedeniyle 7 katlı binanın istinat duvarı çöktü
YEREL HABERLER Besni'de yağmur nedeniyle 7 katlı binanın istinat ...
Altınşehir’de alternatif yol çalışması yapılıyor
YEREL HABERLER Altınşehir’de alternatif yol çalışması yapılıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X