CHP Besni ilçe Başkanı Vakkas Açar oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Besni ilçe Başkanlığında yapılan olağan kongresinde, tek listeyle girilen seçimde Vakkas Açar başkanlığa seçildi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongreye CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, Şambayat Belediye Başkanı Nejdet Arıcı, Kesmetepe Belediye Başkanı Ali Yılmaz, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İYİ Parti Besni ilçe Başkanı İmdat Yıldırım, Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, Besni Merinos Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan, Yeni Besni Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Arif İşitmen, Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen, Besni Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mitat Songur ve partililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından bir konuşma yapan CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, "Kongrede Gaziantep'ten fazla bayan arkadaşları gördüğümü söylemek istiyorum. Buda güzel bir mutluluk. Karşımızda zalim bir iktidar, memleketin durumu ve halini herkes biliyor. Bunların önüne geçmenin yolu hepimiz nasıl bu salonda bir araya geldiysek, bundan sonraki süreçte de kırgınlık ve dargınlık olmadan hep birlikte el ele verirsek bu iktidar o zaman gider" dedi.

CHP Besni ilçe Başkanı olan ve yeniden başkanlığa aday olmayan Hakan Kılınç ise, "Bugün Allah'ın izniyle olağan ilçe kongremizi gerçekleştireceğiz. Daima üyesi olmaktan gurur duyduğum partimizin onurlu, şerefli ve kutsal olan bu görevi 4 yıl boyunca siz partililerimle birlikte en iyisini yapmaya çalıştım. Tabi ki 4 yıl boyunca eksikliklerimiz ve hatalarımız olmuştur. Ama hiç bir zaman kendi menfaat ve çıkarlarımı partimin önüne koymadım. Gün kişisel hesaplar günü değil, gün birlik olma günüdür, gün iktidara doğru giderken kenetlenme günüdür" şeklinde konuştu.

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak ise konuşmasında, "Güzel ülkemizde maalesef ekonomi ve ulaşım ve işsizlikte büyük sıkıntılar yaşanıyor. Ülkemizin geldiği durum şu an çok kötü. Adıyaman maalesef işsizlik noktasında en ön sırada, ülkemiz tek adam sistemiyle yönetilmeye başladı ve meclis yetkisiz kaldı. Bunun tek çözümü Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz bu dönem yüzde 60 ekonomiye sahip bir belediye anlayışıyla yönetmeye başladık. Biz halkçılık politikasıyla yönetime devam ettiğimiz sürece önümüzdeki dönem Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar dönemine başlangıcı olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bunun için gece gündüz demeden çalışmalıyız. Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, " Adıyaman'da ilçe kongrelerimizi birer birer yapıyoruz. Besni kongresi geleceğe dair bizde umut ışığı oluşturdu. Besni'de tek liste halinde, birlik beraberlik içerisinde kongreye gidiyor olmamız tarihimiz ve partimiz için çok anlamlı. Besni her zaman CHP için önemli bir ilçe olmuştur. İnşallah Besni'deki bu birlik beraberlik ve kardeşlik iklimi diğer kongrelerimize de hakim olacak.

Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyor. İktidara giden bir partide sayın genel başkanımız başta olmak üzere partimiz kavga istemiyor. Biz birlik ve beraberlik içerisinde hem kongrelerimizi yapacağız, hem de iktidara hazırlanacağız. Kongreye katılarak bu güzel tabloyu oluşturan herkese teşekkür ediyorum. Hepimizin yolu açık olsun, kongremiz partimize hayırlı olsun" cümlelerini kullandı.

Tek listeyle gidilen kongrede CHP Besni ilçe Başkanı seçilen Vakkas Açar ise, "Bir ilçe başkanı adayı olarak karşınızdayım. 4 yıllık CHP Besni ilçe Başkanlığı görevini layıkıyla yöneten bir ilçe başkanımız vardı. Başkanımız bu dönem bir karar alarak aday olmayacağını açıkladı. Bu açıklama sonrasında siz değerli üyelerimizin talep ve ısrarıyla yapmış olduğumuz değerlendirme sonucunda bu görevi devralarak yürütebileceğimize karar verdik ve adaylığımızı açıkladık. İlk yapacağım şey, yönetim kurulu üyelerimle birlikte köylerden başlamak üzere ev ev gezerek gerçekten ülkede şuan neler oluyor, iktidar neyin telaşına düşmüş bunları bire bir anlatmak olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi garibanın, işçinin, emekçinin partisidir. Bizim bunu halka anlatmamız lazım. Bunları anlatırsak iktidara giden bu yolda partimize en büyük katkıyı sağlamış oluruz” diye konuştu.

Tek liste halinde gidilen seçimde 175 delegeden 108 delege oy kullandı ve 1 oy ise geçersiz sayıldı. Oyların hepsini alan Vakkas Açar CHP Besni ilçe Başkanlığına seçilirken, yönetim kurulu üyeleri ise Bekir Yücelt, Cantekin Karadeniz, Haydar Karabatan, Hamit Sulu, Ali Kaygusuz, Halil Yeşilot, İsmet Kaçmaz, Kazım Yıldırım, Memet Örs, Mehmet Yıldırım, Memet Kuyucak, Sinan Pamukçu, Şevket İşitmen ve Şahin Altın'dan oluştu.

ADIYAMAN 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:07

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