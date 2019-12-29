Merdiven demiri hırsızlarına suçüstü

Adıyaman’da, bir inşaatın merdivenlerinde yer alan demir çubukları keserek çalmaya çalışan 3 kişi polis ekiplerinin çalışmaları sonucu suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında Mehmet K’ye ait olan bir inşaata giren, A.Ç., G.C. ve O.Ç., isimli 3 kişi, burada bulunan inşaatın merdiven kısımlarındaki demirleri, demir kesme makasıyla kesmeye başladı. Vatandaşlar tarafından fark edilen olay polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda demirleri çalmak için kesen 3 kişi yakalandı. Şahıslar burada gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:07

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