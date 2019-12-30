Adıyaman’da 36 köy ve 57 mezraya ulaşılamıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Adıyaman’da 36 köy ve 57 mezraya ulaşılamıyor

İHA

Adıyaman’da 36 köy ve 57 mezraya ulaşılamıyor

Adıyaman’da kar yağışı nedeniyle bazı köy ve bağlı mezralara ulaşım sağlanamıyor.
Kar yağışının etkili olduğu Adıyaman merkeze bağlı 13 köy ve 13 mezra, Çelikhan ilçesine bağlı 14 köy ve 22 mezra, Kahta ilçesinde 1 mezra, Sincik ilçesinde 9 köy ve 21 mezra olmak üzere toplam 36 köy ve 57 mezraya ulaşım sağlanamıyor.
Kar kalınlığının yer yer 30 santime kadar çıktığı yolların açılma çalışması için İl Özel idare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

ADIYAMAN

30 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:08
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:03
  • AKŞAM 17:23
  • YATSI 18:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İtfaiyenin dolum havuzuna bakım
YEREL HABERLER İtfaiyenin dolum havuzuna bakım
Adıyaman’da facianın eşiğinden dönüldü Kamyonet akaryakıt istasyonuna dalıp yakıt pompasını yerinden fırlattı
YEREL HABERLER Adıyaman’da facianın eşiğinden dönüldü Kamyonet ...
Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini güzel okumak için yarıştılar
YEREL HABERLER Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini güzel okumak için ...
Hafif ticari aracın çarptığı genç yaralandı
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın çarptığı genç yaralandı
Merdiven demiri hırsızlarına suçüstü
YEREL HABERLER Merdiven demiri hırsızlarına suçüstü
Karlı yollar temizleniyor
YEREL HABERLER Karlı yollar temizleniyor
Dağtekin, yerli otomobil açıklaması
YEREL HABERLER Dağtekin, yerli otomobil açıklaması
Kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
CHP Besni ilçe Başkanı Vakkas Açar oldu
YEREL HABERLER CHP Besni ilçe Başkanı Vakkas Açar oldu
Besni'de CHP kongresi sonrası partiden istifa ettiler
YEREL HABERLER Besni'de CHP kongresi sonrası partiden istifa ettiler
Adıyaman´da kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman´da kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 Yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 Yaralı
Başkan Beyazkaya’dan “Mekkenin Fethi” etkinliğine davet
YEREL HABERLER Başkan Beyazkaya’dan “Mekkenin Fethi” etkinliğine ...
İşadamı Akcan’dan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER İşadamı Akcan’dan yeni yıl mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X