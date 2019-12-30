Adıyaman’da 36 köy ve 57 mezraya ulaşılamıyor

Adıyaman’da kar yağışı nedeniyle bazı köy ve bağlı mezralara ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışının etkili olduğu Adıyaman merkeze bağlı 13 köy ve 13 mezra, Çelikhan ilçesine bağlı 14 köy ve 22 mezra, Kahta ilçesinde 1 mezra, Sincik ilçesinde 9 köy ve 21 mezra olmak üzere toplam 36 köy ve 57 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığının yer yer 30 santime kadar çıktığı yolların açılma çalışması için İl Özel idare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

ADIYAMAN 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:23

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.