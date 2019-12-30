Muhtarlardan Başkan Şahan’a plaket

Adıyaman’da muhtarlar Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan’a teşekkür plaketi verdi.

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Dernek Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve muhtarlar, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan’a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Adıyaman’da ki sulama projelerini yakından takip etmesi, muhtarların sorunlarıyla yakından ilgilenmesi gibi konularda gösterdiği hassasiyetten dolayı Şahan’a muhtarlar plaket verdi.

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Dernek Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, plaket takdiminde yaptığı konuşmada Başkan Salih Şahan’ın, Adıyaman’ın sorunlarını her platformda cesurca dile getirdiğini ve çalışmalarından ki gayretlerinden dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

Başkan Şahan ise, muhtarların elinden bu plaketi almanın kendisi için ayrı bir önemi olduğunu ve görev yükünün daha da ağırlaştığını dile getirdi.

ADIYAMAN 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:23

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.