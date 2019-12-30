Adıyaman Kalkınma Stratejisi ve Eylem Planı konuşuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Adıyaman Kalkınma Stratejisi ve Eylem Planı konuşuldu

İHA

Adıyaman Kalkınma Stratejisi ve Eylem Planı konuşuldu

Sürdürülebilir kalkınma anlayışı ile Adıyaman’ın istihdam, üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi ve sosyoekonomik alanlarda iyileşmenin sağlanması amacıyla Adıyaman Kalkınma Stratejisi ve Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi.
Adıyaman Valiliği himayesinde İpekyolu Kalkınma Ajansının koordinesinde düzenlenen çalıştayda kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları bir araya geldi.
Çalıştaya Vali Aykut Pekmez, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri Halil İbrahim Fırat, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, işadamları, kamu ve STK temsilcileri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan çalıştayın açılış konuşmasını yapan İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, “Bölgesel Kalkınmanın gerçekleştirilmesine rehberlik etmek için hazırlanan 2023 Bölgesel Kalkınma Ulusal Stratejisi, uluslararası büyüme merkezlerinin doğuya kaydığı bu süreçte bölgemizi, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi metropollere alternatif olarak ülkemizin iyi bir cazibe merkezi ve etkisi Ortadoğuda da hissedilebilecek bir metropol bölge olarak tanımlamaktır” dedi.
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ise, Adıyaman’ın sorun ve ihtiyaçlarının konuşulduğu böylesi önemli bir çalıştayı düzenleyen Adıyaman Valiliği başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.
Adıyaman Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu ise, Adıyaman Kalkınma ve Stratejisi ve Eylem Planı’nın önemine değinerek, bu tür eylem planlarının ilin kalkınması ve gelişmesi açsından sürdürülebilir olması gerektiğini altını çizdi.
Adıyaman Kalkınma Stratejisi ve Eylem Planı’nın Adıyaman’a hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, “Dünya ile rekabet etmek için bilgi, üretim ve eğitimle ilgilenmek lazım. Bunlar olmadan hiçbir yere gidemeyiz. Bu kapsamda mevcut Adıyaman’ın potansiyelini ve zenginliklerini bilmek lazım” dedi.
Ülkelerin, devletlerin ve kurumların geleceğe dönük planlar yaptığını dile getiren AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise, “Önemli olan bu planları eyleme dönüştürmek ve bunu somut hedeflere dönüştürdükten sonra da takibini yapmaktır. Dünya nereye gidiyor, Türkiye bu konjonktürde ne yapamaya çalışıyor, Türkiye’nin içerisindeki iller ve kurumlar nasıl bir adımın içinde olmak istiyor, herkesin bir hedefi ve bu hedef doğrultusunda bir emeği ve gayreti var. Bu çalıştay bizleri çok mutlu etti. Ne yaptığımızı bilmemiz ve önümüze hedef koymamız gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir Çalıştayı hazırlayan herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Atanmış, seçilmiş, STK ve herkesin ortak paydasının Adıyaman olduğunu kaydeden Vali Aykut Pekmez ise “Adıyaman için neler yapabiliriz? Ekonomisini, yaşama koşullarını sosyal anlamda nasıl daha da geliştirebiliriz bunun gayreti içerisindeyiz. Bugüne kadar Adıyaman’a güzel hizmetlerin yapıldığını görüyoruz. Son 1516 yılda Adıyaman’a 10 Milyarlık bir yatırım yapıldığını görüyoruz. Teknoloji ile birlikte yaşama koşulları ve insanların beklentileri de her geçen gün değişiyor. Bu nedenle yeni hizmetler ve yeni ihtiyaçlar doğuyor. Geleceği iyi planlamamız gerekiyor. İnsanlarımıza hizmet etmek için öncelikle sorunları tespit etmemiz gerekiyor. Bu çalıştayın başlangıç süreci yaklaşık 6 ay önce başladı. Öncelikle 8 adet sektörler bazında platform oluşturduk. Sorunları ve ihtiyaçları belirlemek için sektörler bazındaki toplantılarımızı ilgili paydaşlarla gerçekleştirdik. Bugün bütün bu platformların toplantısını ve vatandaşlarımızın da katkısını almak amacıyla bir anket çalışması yaptık. O ankette de önümüzdeki dönemde Adıyaman ilimiz için yapılması gereken çalışmalar, ihtiyaç ve sorunları hep beraber tespit etmiş olacağız. Bunları daha sonra öncelik sırasına göre kısa, orta ve uzun vadede neler yapabileceğimizi masaya yatırmış olacağız. Ondan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde tespit ettiğimiz stratejik ve eylem planlarımızı takip edip, inşallah en üst düzeyde sorunları gidermeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından çalışma metodolojisi ve anket sonuçları değerlendirildi. Çalışma kapsamında elde edilen tüm veri ve bilgilerin analiz edilmesinin ardından, Adıyaman’ın kalkınma ve gelişme sürecini hızlandırmak ve sürdürülebilir kılmak için kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmayı tetikleyecek stratejik sektörler belirlendi.
İki oturum şeklinde gerçekleşen kamu ve özel sektörden temsilcilerin katılım sağladığı çalıştayda strateji çalışmaları ile elde edilen bulgular paylaşıldıktan sonra katılımcılardan strateji ve eylem planı dokümanı için somut fikir ve önerileri toplandı.

ADIYAMAN

30 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:08
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:03
  • AKŞAM 17:23
  • YATSI 18:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman’da güven ve huzur uygulaması
YEREL HABERLER Adıyaman’da güven ve huzur uygulaması
Ölümlü kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER Ölümlü kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı
Muhtarlardan Başkan Şahan’a plaket
YEREL HABERLER Muhtarlardan Başkan Şahan’a plaket
Otomobil çarpan Muhammed, yaşama tutunamadı
YEREL HABERLER Otomobil çarpan Muhammed, yaşama tutunamadı
Adıyaman Sevgi Anaokulu ‘Kuşlara Bir Damla Umut’ projesine katıldı
YEREL HABERLER Adıyaman Sevgi Anaokulu ‘Kuşlara Bir Damla Umut’ ...
Trafik kazasında yaralanan öğrenci hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Trafik kazasında yaralanan öğrenci hayatını kaybetti
33 Yıl öğretmenlik yaptığı köy okuluna duygusal veda Adıyaman’da 33 yıl boyunca aynı okulda öğretmenlik yapan öğretmene gençler sürpriz yaptı Mehmet Öğretmen, öğrencilerinin anne babalarına da öğretmenlik yaptı
YEREL HABERLER 33 Yıl öğretmenlik yaptığı köy okuluna duygusal ...
Adıyaman’da 36 köy ve 57 mezraya ulaşılamıyor
YEREL HABERLER Adıyaman’da 36 köy ve 57 mezraya ulaşılamıyor
İtfaiyenin dolum havuzuna bakım
YEREL HABERLER İtfaiyenin dolum havuzuna bakım
Adıyaman’da facianın eşiğinden dönüldü Kamyonet akaryakıt istasyonuna dalıp yakıt pompasını yerinden fırlattı
YEREL HABERLER Adıyaman’da facianın eşiğinden dönüldü Kamyonet ...
Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini güzel okumak için yarıştılar
YEREL HABERLER Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini güzel okumak için ...
Hafif ticari aracın çarptığı genç yaralandı
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın çarptığı genç yaralandı
Merdiven demiri hırsızlarına suçüstü
YEREL HABERLER Merdiven demiri hırsızlarına suçüstü
Karlı yollar temizleniyor
YEREL HABERLER Karlı yollar temizleniyor
Dağtekin, yerli otomobil açıklaması
YEREL HABERLER Dağtekin, yerli otomobil açıklaması
Kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
CHP Besni ilçe Başkanı Vakkas Açar oldu
YEREL HABERLER CHP Besni ilçe Başkanı Vakkas Açar oldu
Besni'de CHP kongresi sonrası partiden istifa ettiler
YEREL HABERLER Besni'de CHP kongresi sonrası partiden istifa ettiler
Adıyaman´da kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman´da kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 Yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 Yaralı
Başkan Beyazkaya’dan “Mekkenin Fethi” etkinliğine davet
YEREL HABERLER Başkan Beyazkaya’dan “Mekkenin Fethi” etkinliğine ...
İşadamı Akcan’dan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER İşadamı Akcan’dan yeni yıl mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X