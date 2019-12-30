Adıyaman Kalkınma Stratejisi ve Eylem Planı konuşuldu

Sürdürülebilir kalkınma anlayışı ile Adıyaman’ın istihdam, üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi ve sosyoekonomik alanlarda iyileşmenin sağlanması amacıyla Adıyaman Kalkınma Stratejisi ve Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi.

Adıyaman Valiliği himayesinde İpekyolu Kalkınma Ajansının koordinesinde düzenlenen çalıştayda kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları bir araya geldi.

Çalıştaya Vali Aykut Pekmez, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri Halil İbrahim Fırat, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, işadamları, kamu ve STK temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan çalıştayın açılış konuşmasını yapan İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, “Bölgesel Kalkınmanın gerçekleştirilmesine rehberlik etmek için hazırlanan 2023 Bölgesel Kalkınma Ulusal Stratejisi, uluslararası büyüme merkezlerinin doğuya kaydığı bu süreçte bölgemizi, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi metropollere alternatif olarak ülkemizin iyi bir cazibe merkezi ve etkisi Ortadoğuda da hissedilebilecek bir metropol bölge olarak tanımlamaktır” dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ise, Adıyaman’ın sorun ve ihtiyaçlarının konuşulduğu böylesi önemli bir çalıştayı düzenleyen Adıyaman Valiliği başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Adıyaman Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu ise, Adıyaman Kalkınma ve Stratejisi ve Eylem Planı’nın önemine değinerek, bu tür eylem planlarının ilin kalkınması ve gelişmesi açsından sürdürülebilir olması gerektiğini altını çizdi.

Adıyaman Kalkınma Stratejisi ve Eylem Planı’nın Adıyaman’a hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, “Dünya ile rekabet etmek için bilgi, üretim ve eğitimle ilgilenmek lazım. Bunlar olmadan hiçbir yere gidemeyiz. Bu kapsamda mevcut Adıyaman’ın potansiyelini ve zenginliklerini bilmek lazım” dedi.

Ülkelerin, devletlerin ve kurumların geleceğe dönük planlar yaptığını dile getiren AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise, “Önemli olan bu planları eyleme dönüştürmek ve bunu somut hedeflere dönüştürdükten sonra da takibini yapmaktır. Dünya nereye gidiyor, Türkiye bu konjonktürde ne yapamaya çalışıyor, Türkiye’nin içerisindeki iller ve kurumlar nasıl bir adımın içinde olmak istiyor, herkesin bir hedefi ve bu hedef doğrultusunda bir emeği ve gayreti var. Bu çalıştay bizleri çok mutlu etti. Ne yaptığımızı bilmemiz ve önümüze hedef koymamız gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir Çalıştayı hazırlayan herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Atanmış, seçilmiş, STK ve herkesin ortak paydasının Adıyaman olduğunu kaydeden Vali Aykut Pekmez ise “Adıyaman için neler yapabiliriz? Ekonomisini, yaşama koşullarını sosyal anlamda nasıl daha da geliştirebiliriz bunun gayreti içerisindeyiz. Bugüne kadar Adıyaman’a güzel hizmetlerin yapıldığını görüyoruz. Son 1516 yılda Adıyaman’a 10 Milyarlık bir yatırım yapıldığını görüyoruz. Teknoloji ile birlikte yaşama koşulları ve insanların beklentileri de her geçen gün değişiyor. Bu nedenle yeni hizmetler ve yeni ihtiyaçlar doğuyor. Geleceği iyi planlamamız gerekiyor. İnsanlarımıza hizmet etmek için öncelikle sorunları tespit etmemiz gerekiyor. Bu çalıştayın başlangıç süreci yaklaşık 6 ay önce başladı. Öncelikle 8 adet sektörler bazında platform oluşturduk. Sorunları ve ihtiyaçları belirlemek için sektörler bazındaki toplantılarımızı ilgili paydaşlarla gerçekleştirdik. Bugün bütün bu platformların toplantısını ve vatandaşlarımızın da katkısını almak amacıyla bir anket çalışması yaptık. O ankette de önümüzdeki dönemde Adıyaman ilimiz için yapılması gereken çalışmalar, ihtiyaç ve sorunları hep beraber tespit etmiş olacağız. Bunları daha sonra öncelik sırasına göre kısa, orta ve uzun vadede neler yapabileceğimizi masaya yatırmış olacağız. Ondan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde tespit ettiğimiz stratejik ve eylem planlarımızı takip edip, inşallah en üst düzeyde sorunları gidermeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından çalışma metodolojisi ve anket sonuçları değerlendirildi. Çalışma kapsamında elde edilen tüm veri ve bilgilerin analiz edilmesinin ardından, Adıyaman’ın kalkınma ve gelişme sürecini hızlandırmak ve sürdürülebilir kılmak için kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmayı tetikleyecek stratejik sektörler belirlendi.

İki oturum şeklinde gerçekleşen kamu ve özel sektörden temsilcilerin katılım sağladığı çalıştayda strateji çalışmaları ile elde edilen bulgular paylaşıldıktan sonra katılımcılardan strateji ve eylem planı dokümanı için somut fikir ve önerileri toplandı.

ADIYAMAN 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

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