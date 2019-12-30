Adıyaman Belediyesi’nde işçilerin zam oranı görüşüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Adıyaman Belediyesi’nde işçilerin zam oranı görüşüldü

İHA

Adıyaman Belediyesi’nde işçilerin zam oranı görüşüldü

Adıyaman Belediyesi’nde çalışan işçiler için Adıyaman Belediyesi ile Hakİş Konfederasyonuna bağlı Hizmetİş Sendikası arasında ‘Toplu İş Sözleşmesi’ görüşmeleri başladı.
Adıyaman Belediyesi ile Hizmetİş Sendikası tarafından belediyede çalışan işçiler için yapılan Toplu İş sözleşmesinin ilk görüşmesi yapıldı.
Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, Hizmetİş Adıyaman Şube Başkanı Hasan Kılınç, Adıyaman Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mesut Tekin ile sendika yetkililerinin katıldığı ilk toplantıda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, görüşmelerin herkes için hayırlı bir şekilde sonuçlanmasını diledi.
Yapılacak olan görüşmelerden sonra belediyede çalışan daimi işçilerin 2020 yılı zam oranı belirlenecek.

ADIYAMAN

30 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:08
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:03
  • AKŞAM 17:23
  • YATSI 18:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman Kalkınma Stratejisi ve Eylem Planı konuşuldu
YEREL HABERLER Adıyaman Kalkınma Stratejisi ve Eylem Planı konuşuldu
Adıyaman’da güven ve huzur uygulaması
YEREL HABERLER Adıyaman’da güven ve huzur uygulaması
Ölümlü kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER Ölümlü kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı
Muhtarlardan Başkan Şahan’a plaket
YEREL HABERLER Muhtarlardan Başkan Şahan’a plaket
Otomobil çarpan Muhammed, yaşama tutunamadı
YEREL HABERLER Otomobil çarpan Muhammed, yaşama tutunamadı
Adıyaman Sevgi Anaokulu ‘Kuşlara Bir Damla Umut’ projesine katıldı
YEREL HABERLER Adıyaman Sevgi Anaokulu ‘Kuşlara Bir Damla Umut’ ...
Trafik kazasında yaralanan öğrenci hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Trafik kazasında yaralanan öğrenci hayatını kaybetti
33 Yıl öğretmenlik yaptığı köy okuluna duygusal veda Adıyaman’da 33 yıl boyunca aynı okulda öğretmenlik yapan öğretmene gençler sürpriz yaptı Mehmet Öğretmen, öğrencilerinin anne babalarına da öğretmenlik yaptı
YEREL HABERLER 33 Yıl öğretmenlik yaptığı köy okuluna duygusal ...
Adıyaman’da 36 köy ve 57 mezraya ulaşılamıyor
YEREL HABERLER Adıyaman’da 36 köy ve 57 mezraya ulaşılamıyor
İtfaiyenin dolum havuzuna bakım
YEREL HABERLER İtfaiyenin dolum havuzuna bakım
Adıyaman’da facianın eşiğinden dönüldü Kamyonet akaryakıt istasyonuna dalıp yakıt pompasını yerinden fırlattı
YEREL HABERLER Adıyaman’da facianın eşiğinden dönüldü Kamyonet ...
Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini güzel okumak için yarıştılar
YEREL HABERLER Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini güzel okumak için ...
Hafif ticari aracın çarptığı genç yaralandı
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın çarptığı genç yaralandı
Merdiven demiri hırsızlarına suçüstü
YEREL HABERLER Merdiven demiri hırsızlarına suçüstü
Karlı yollar temizleniyor
YEREL HABERLER Karlı yollar temizleniyor
Dağtekin, yerli otomobil açıklaması
YEREL HABERLER Dağtekin, yerli otomobil açıklaması
Kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
CHP Besni ilçe Başkanı Vakkas Açar oldu
YEREL HABERLER CHP Besni ilçe Başkanı Vakkas Açar oldu
Besni'de CHP kongresi sonrası partiden istifa ettiler
YEREL HABERLER Besni'de CHP kongresi sonrası partiden istifa ettiler
Adıyaman´da kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman´da kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 Yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 Yaralı
Başkan Beyazkaya’dan “Mekkenin Fethi” etkinliğine davet
YEREL HABERLER Başkan Beyazkaya’dan “Mekkenin Fethi” etkinliğine ...
İşadamı Akcan’dan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER İşadamı Akcan’dan yeni yıl mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X