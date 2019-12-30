Adıyaman Belediyesi’nde işçilerin zam oranı görüşüldü

Adıyaman Belediyesi’nde çalışan işçiler için Adıyaman Belediyesi ile Hakİş Konfederasyonuna bağlı Hizmetİş Sendikası arasında ‘Toplu İş Sözleşmesi’ görüşmeleri başladı.

Adıyaman Belediyesi ile Hizmetİş Sendikası tarafından belediyede çalışan işçiler için yapılan Toplu İş sözleşmesinin ilk görüşmesi yapıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, Hizmetİş Adıyaman Şube Başkanı Hasan Kılınç, Adıyaman Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mesut Tekin ile sendika yetkililerinin katıldığı ilk toplantıda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, görüşmelerin herkes için hayırlı bir şekilde sonuçlanmasını diledi.

Yapılacak olan görüşmelerden sonra belediyede çalışan daimi işçilerin 2020 yılı zam oranı belirlenecek.

ADIYAMAN 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

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