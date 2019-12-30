Başkan Yıldırım’ın yeni yıl mesajı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan İskender Yıldırım, 2020 yılının ülkemize, ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, bereket, mutluluk getirmesini, dünyanın ortak sorunlarının çözülmesi için yeni bir başlangıç olmasını temenni etti.

Başkan Yıldırım, “Gücümüze inanarak, karamsarlığa kapılmadan, çağdaş dünyayla bütünleşme yolunda yorulmadan ilerleyeceğiz. Hizmetlerimiz vatandaş odaklı, temel hedeflerimiz açıklık, şeffaflık ve verimlilik olacaktır. İlçemiz açısından önümüzdeki yılda hizmetlerimiz sizlerin desteği ile artarak devam edecek. 2020 yılında İlçemizi her yönden daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olacağız. İlçemizin vizyonunun gelişmesi, modern ve yaşanılabilir bir kent olması yolunda çalışmalarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle yurt içinde ve yurt dışında bulunan tüm hemşerilerimin yeni yılını en içten duygularla kutlar saygı ve sevgiler sunarım” diye konuştu.

ADIYAMAN 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

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