Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler, Hatay engellini aştı

İşitme Engelliler Süper Ligi’nde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, Hatay İşitme Engelliler Futbol Takımı’nı 21 mağlup etti.

İşitme Engelliler Süper Lig Beyaz Grubun güçlü ekiplerinden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, Besni’de karşılaştığı Hatay İşitme Engelliler Futbol Takımı’nı mağlup etti.

Adıyaman Altınşehir Mansur Yardımcı Stadının bakımda olmasından dolayı Besni ilçesinde oynanan maçta rakibini 21 mağlup eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü liderlik yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Hatay maçı sonunda bir değerlendirmede bulunan kulüp yöneticileri, hedeflerinin sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak olduğunu söyleyerek, alınan galibiyeti kendilerine her zaman kendilerine destek veren taraftarlarına ve Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a hediye etti.

ADIYAMAN 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

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