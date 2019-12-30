Adıyaman Belediyeler Birliği toplandı

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Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Belediyeler Birliği toplantısına ev sahipliği yaptı.

Adıyaman Belediyeler Birliği toplantısı Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç başkanlığında, ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Adıyaman Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya katılan belediye başkanları görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret sonunda bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, ilçe ve belde belediye başkanlarını Adıyaman’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ADIYAMAN 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

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