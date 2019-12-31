Adıyaman´da su borusu patladı, yol çöktü

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ADIYAMAN'da, içme suyu borusu patladı, yolda göçük meydana geldi.

AdıyamanMalatya karayolunun 10'uncu kilometresinde kentin içme suyunu karşılayan ana şebekelerden birinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası çevre göle dönerken, yolda da kısmi çökme meydana geldi. Sürücülere zor anlar yaşatan olay sonrası ihbarla olay yerine giden belediye ekipleri, suyu kesti ve onarım için çalışma başlattı.



ADIYAMAN 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:08

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