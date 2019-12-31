Kahta Jandarma Komutanı, FETÖ'den tutuklandı

ADIYAMAN Kahta'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Furkan Sağlam, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geçen Perşembe günü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kahta İlçe Jandarma Komutanı Salih Furkan Sağlam, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Sağlam, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ADIYAMAN
31 Aralık 2019 Salı
- İMSAK 06:08
- GÜNEŞ 07:35
- ÖĞLE 12:35
- İKİNDİ 15:03
- AKŞAM 17:24
- YATSI 18:46