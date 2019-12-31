Karısını öldüresiye dövdü Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen koca her yerde aranıyor

Adıyaman’da, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs, 2 çocuğun gözü önünde karısını öldüresiye döverek kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Mara Mahallesi 1309 Sokak içerisinde ikamet eden ve 2 çocuğu bulunan E.B. isimli kadın bilinmeyen bir nedenle M.K., isimli kocası ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay E.B., isimli kadın öldüresiye dayak yedi. Pencere camlarının da kırıldığı olay sonrası olay yerine polis ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 çocuk annesi kadın, kocasının uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi. Darp edilen kadın ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri, evde bir miktar esrar ile uyuşturucu tüketiminde kullanılan aparatlar ele geçirdi.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:24

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.