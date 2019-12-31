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Başkan Fırat’tan yeni yıl mesajı

İHA

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, 2020 yılının barış ve huzur içerisinde geçmesini istedi.

Başkan Fırat’tan yeni yıl mesajı

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, 2020 yılının barış ve huzur içerisinde geçmesini istedi.
Başkan Fırat, yeni yıl ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, “2019 yılının oldukça hızlı geçtiğini ama acısıyla tatlısıyla verimli gelişmelerin olduğu bir yıl olarak söyleyebiliriz. Sevinçleri ve üzüntüleri ile geride bıraktığımız ama umutlarıyla da başlayan koskoca bir yıla girmek üzereyiz. Dünya üzerinde de önemli gelişmelerin göründüğü 2019’da Türkiye olarak bizlerde çok yol kat ettik. Yanı sıra Adıyaman olarak şehrimizde yaşanan gelişmeler bizleri 2020 için daha da ümit var kılmaktadır. Global değerlerde insanoğlunun temelde beklentisi hak ve hürriyetlerinin eşit sağlandığı bir dünyadır. İnsanlığın şiddet, açlık ve yoksulluktan kurtulması ancak sevgi, barış ve hoşgörüden geçmektedir. Umarım bu yeni yıl beklentilerin gerçekleşeceği bir yıl olur. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

ADIYAMAN

31 Aralık 2019 Salı

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