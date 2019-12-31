Adıyaman’da DAEŞ operasyonu: 2 gözaltı

Adıyaman polisinin terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlendiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince kent merkezinde terör örgütü DAEŞ’e yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda Ü.A., ve M.C. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kişilerin ev adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ADIYAMAN
31 Aralık 2019 Salı
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