Adıyaman’da DAEŞ operasyonu: 2 gözaltı

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Adıyaman polisinin terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlendiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince kent merkezinde terör örgütü DAEŞ’e yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda Ü.A., ve M.C. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kişilerin ev adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:08

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