Adıyaman'da heyelan nedeniyle köy yolu çöktü

ADIYAMAN'da, etkili olan yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle çökme oluşan köy yolu ulaşıma kapandı.
Olay, merkeze bağlı KarağaçÇamyurdu köyleri arasında meydana geldi. Son günlerdeki yağmur nedeniyle KarağaçÇamyurdu köyleri arasında bulunan yolda heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası yolda çökme meydana geldi. Ulaşıma kapanan yolda ihbar üzerine gelen İl Özel İdare ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
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