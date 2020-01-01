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Gölbaşı’nda yoğun sis etkili oldu

İHA

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun sis etkili oldu.

Gölbaşı’nda yoğun sis etkili oldu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun sis etkili oldu.
Gölbaşı ilçe merkezinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin düştüğü ilçede sürücüler zor anlaş yaşadı. Trafik ekipleri ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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