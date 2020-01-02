Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 5 gözaltı Ev ve iş yerleri didik didik arandı

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İş yeri ve ikametlere düzenlenen şafak operasyonunda baskın yapılan adresler didik didik arandı. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Zeta' da aramalarda yer aldı. Operasyonda A.Y., M.Ü.Ş., A.K., O.E. ve M.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Aramalarda bir evde 158 gram bonzai maddesi ile 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

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