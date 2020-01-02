Üvey kardeşler kavgada birbirini bıçakladı: 4 yaralı

Türkiye'nin asker göndereceği Libya'da kim kiminle, ne için savaşıyor?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN'da, 4 üvey kardeş, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu birbirini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan 4 yaralı tedaviye alındı.

Olay, öğleden sonra merkeze bağlı İndere köyünde meydana geldi. Üvey kardeşler Veysel K., Ramazan K., Abdurrahman K. ve Mahmut K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kardeş de birbirini bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 4 kardeş ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, köyde güvenlik önlemi aldı.



ADIYAMAN 02 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:26

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.