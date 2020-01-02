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Polisin 'dur' ihtarına uymadı, yaşı küçük olduğu için kaçmaya çalıştı

DHA

ADIYAMAN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü kovalamacanın ardından kısa sürede yakalandı. Suriye uyruklu sürücünün küçük yaşta olması ve ehliyetinin bulunmaması nedeniyle kaçtığı ortaya çıktı. 

ADIYAMAN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü kovalamacanın ardından kısa sürede yakalandı. Suriye uyruklu sürücünün küçük yaşta olması ve ehliyetinin bulunmaması nedeniyle kaçtığı ortaya çıktı. 
Olay, akşam saatlerinde, Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'ndaki kontrol noktasında polis ekipleri, 01 DVM 38 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile yaşanan kovalamaca sonucunda kısa sürede otomobil durduruldu. Polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün Suriye uyruklu Halil Halil olduğu belirlendi. Halil'in yaşının küçük olduğu ve ehliyeti olmadığı için polisten kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

ADIYAMAN

02 Ocak 2020 Perşembe

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