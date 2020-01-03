2019 yılında 6 bin kişiye ‘Narko Rehber’ eğitimi verildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2019 yılında ‘Narko Rehber’ Projesi kapsamında 5 bin 843 kişiye eğitim verildi.

Yerel yönetimlerin uyuşturucu ile mücadelede etkin kullanımının sağlanması uyuşturucu ile mücadele de toplumun desteğini almak amacıyla, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü “TUBİM” Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) görevlilerince ‘Narko Rehber’ projesi kapsamında 2019 yılı içerisinde çeşitli kurum görevlilerine ve vatandaşlara proje kapsamında düzenlenen 83 faaliyetle 5 bin 843 kişiye seminer düzenlendi.

Proje kapsamında vatandaşlara, uyuşturucu ile mücadeleye katkı sağlamaları, uyuşturucu ile mücadelenin önemi, uyuşturucu maddelerin topluma verdiği zararlar, bağımlı şahısların topluma kazandırılması, ihbar etme konusunda kolluk kuvvetleri ile nasıl irtibata geçecekleri, uyuma aplikasyonunun vatandaşlarımız tarafından kullanımının arttırılması konularında bilgilendirme yapıldı.

ADIYAMAN 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:09

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