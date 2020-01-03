Besni’de otomobil yayaya çarptı

Süleymani'nin yerine gelen isim belli oldu

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Adıyaman'ın Besni'de ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Besni Atatürk Caddesi'nde Habip Yıldırım'ın kullandığı 02 AAK 434 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Arif İşitmen'e çarptı. Kazanın etkisi ile yaralanan Arif İşitmen olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ADIYAMAN 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:09

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