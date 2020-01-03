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Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

İHA

Adıyaman'da etkili olan kar ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Adıyaman’da etkili olan kar ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kar yağışı nedeniyle Çelikhan, Sincik ve Kahta ilçelerinde bazı yerleşim yerlerine ulaşılamıyor. Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı 9 köy 14 mezra, Kahta ilçesine bağlı 5 mezra, Sincik ilçesine bağlı 5 köy 12 mezra olmak üzere toplam 14 köy 31 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Adıyaman SincikMalatya karayolu da kar yağışı nedeniyle kapandı.
İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

ADIYAMAN

03 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:09
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:26
  • YATSI 18:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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