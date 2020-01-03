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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Adıyaman mermeri pazarda kendine yer edindi

İHA

Adıyaman Mermerciler ve Madenciler Derneği başkanı Coşkun Atız, Adıyaman'ın mermerinin (ebatlı emprador) pazarda kendine yer edindiğini dile getirdi.

Adıyaman mermeri pazarda kendine yer edindi

Adıyaman Mermerciler ve Madenciler Derneği başkanı Coşkun Atız, Adıyaman’ın mermerinin (ebatlı emprador) pazarda kendine yer edindiğini dile getirdi.
Adıyaman’da 2006 yılında 1 adet mermer ocağıyla başlayan sektör kısa sürede sonra 16’ya çıktı. 2018 yılında mermer ocaklarının bulunduğu bölgelerde yaşanan olaylar ve kriz ile birlikte blok üretimi durdu.
Adıyaman’dan yurt dışına gönderilen mermerlerin ocağında yaşanan sıkıntı nedeniyle yabancı alıcıların blok mermer teminde sıkıntı olacağını düşündüğü için farklı bölgelere yöneldiğini kaydeden Coşkun Atız, “Bu yaşanan gelişme neticesinde mermer ocakları durma noktasına geldi. Şuan gelinen noktada faaliyeti devam eden 5 adet mermer ocak işletmesi var. 2020 yılında Mart ayında yapılacak Çin ve İzmir Fuarından sonra tekrar yabacı alıcıların gelmesi için gerekli girişimlerde bulunacağız. Krizle birlikte durma noktasına gelen inşaat sektörü mermer işleme tesislerini etkilemiştir. Fakat gerek yurt içi gerek Ortadoğu’da kendine güzel konum edinilen ebatlı emprador mermeri işletme tesislerinin ayakta durmasını sağlamıştır. Adıyaman’da kurumların kendi ilindeki mermere sahip çıkması bizi daha da umutlandırmıştır. Yeni Valilik binasının emprador mermerle kaplanması şehre güzel bir kimlik kazandırmıştır. Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın, AK Parti İl Başkanımız Mehmet Dağtekin, İlçe Başkanımız Mustafa Alkayış ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık’ın girişimleri sonucu Adıyaman’da yapılan 112 Acil Çağrı Merkezinin de Adıyaman emprador mermeri ile kaplanması oluşturulmaya çalışan kimliğe değer katmıştır. Verilen çabalar için teşekkür ederim. Madencilik ve mermercilik, ülke ve şehir için katma değeri yüksek sektörlerdir. Adıyaman’da kendi ürününü üretmesi bu noktada çok değerlidir. Sektörün Adıyaman da daha da gelişeceğine zamanla çok iyi noktalara geleceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN

03 Ocak 2020 Cuma

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