Genetik hastalıklar çocuklara geçer mi?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Genetik hastalıklar çocuklara geçer mi?

İHA

Genetik hastalıklar çocuklara geçer mi?

Üreme Genetiği Uzmanı Prof. Dr. Haydar Bağış, genetik bozuklukların çocuklara geçip geçmeyeceği ile ilgili açıklamada bulundu.
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı, Üreme Genetiği Uzmanı ve Tıbbi Genetik Danışmanı Prof. Dr. Haydar Bağış, genetik hastalığı bulunan kişilerin bu hastalıkların çocuklarına geçmesiyle ilgili genetik uzmanlarından yardım istemeleri gerektiğini söyledi.
Haydar Bağış, “Bir ailede genetik bir bozukluk teşhis edildiğinde, aile üyeleri genellikle kendilerinin veya çocuklarının durumu geliştirme olasılığını bilmek ister. Bazı durumlarda bunu tahmin etmek zor olabilir, çünkü birçok faktör kişinin genetik bir durum geliştirme şansını etkiler. Önemli bir faktör, durumun nasıl miras alındığıdır.
Otozomal dominant bozukluktan etkilenen kişimutasyona uğramış geni her çocuğa geçirme şansı yüzde 50'dir. Bir çocuğun mutasyona uğramış geni miras almadığı da yüzde 50'dir. Bununla birlikte, bazı durumlarda otozomal dominant bozukluk yeni bir (de novo) mutasyondan kaynaklanıryumurta veya sperm hücrelerinin oluşumu sırasında veya embriyonik gelişimin başlangıcında meydana gelir. Bu durumlarda, çocuğun ebeveynleri etkilenmez, ancak çocuk durumu kendi çocuklarına aktarabilir.
Otozomal resesif bozukluk için mutasyona uğramış genin bir kopyasını taşıyan etkilenmemiş iki kişi(taşıyıcılar) her hamilelikten rahatsızlıktan etkilenen bir çocuğa sahip olma şansı yüzde 25'tir. Her hamilelikte bozukluğun taşıyıcısı olan etkilenmeyen bir çocuğa sahip olma şansı yüzde 50'dir ve bir çocuğun bozukluğa sahip olmaması ve taşıyıcı olmaması olasılığı yüzde 25'tir.
X'e bağlı baskın bir durumu geçirme şansı erkekler bir X kromozomuna ve bir Y kromozomuna sahipken, kadınlar iki X kromozomuna sahip olduğundan erkekler ve kadınlar arasında farklılık gösterir . Bir erkek Y kromozomunu tüm oğullarına ve X kromozomunu tüm kızlarına geçirir. Bu nedenle, X'e bağlı baskın bozukluğu olan bir adamın oğulları etkilenmeyecek, ancak tüm kızları durumu miras alacaktır. Bir kadın, X kromozomlarından birini veya diğerini her çocuğa geçirir. Bu nedenle, X'e bağlı baskın bozukluğu olan bir kadının, her hamilelikte etkilenen bir kızı veya oğlu olma şansı yüzde 50'dir. Cinsiyet kromozomlarındaki farktan dolayı, X'e bağlı resesif bir bozukluğa geçme olasılığı erkekler ve kadınlar arasında da farklılık gösterir. X'e bağlı resesif bozukluğu olan bir adamın oğulları etkilenmeyecek ve kızları mutasyona uğramış genin bir kopyasını taşıyacak. Her hamilelikte, X'e bağlı resesif bozukluk taşıyan bir kadının, etkilenen oğullara sahip olma şansı yüzde 50 ve mutasyona uğramış genin bir kopyasını taşıyan kızlara sahip olma şansı yüzde 50'dir” dedi.
Bağış açıklamasının devamında, “Sadece erkeklerde Y kromozomu bulunduğundan, sadece erkekler Y'ye bağlı bozukluklardan etkilenebilir ve geçebilir. Y bağlantılı bir bozukluğu olan bir erkeğin tüm oğulları durumu babalarından miras alacaktır. Kodominant kalıtımda, her ebeveyn, belirli bir genin farklı bir versiyonuna katkıda bulunur ve her iki versiyon da ortaya çıkan genetik özelliği etkiler. Kodominant kalıtımla genetik bir durum geliştirme şansı ve bu durumun karakteristik özellikleri, genin hangi versiyonlarının ebeveynlerden çocuklarına geçirildiğine bağlıdır. Hücrelerin içindeki enerji üreten merkezler olan mitokondrilerin her biri az miktarda DNA içerir. Mitokondriyal kalıtım bozuklukları mitokondriyal DNA'daki mutasyonlardan kaynaklanır. Bu bozukluklar hem erkekleri hem de kadınları etkileyebilse de, sadece dişiler mitokondriyal DNA'daki mutasyonları çocuklarına geçirebilir. Mitokondriyal DNA'daki değişikliklerin neden olduğu bir bozukluğu olan bir kadın, mutasyonu tüm kızlarına ve oğullarına geçirecektir, ancak böyle bir bozukluğu olan bir erkeğin çocukları mutasyonu miras almayacaktır.
Genetik bir durumu geçirme şansının her hamilelik için eşit derecede geçerli olduğunu belirtmek önemlidir. Örneğin, bir çiftin otozomal resesif bozukluğu olan bir çocuğu varsa, bozukluğu olan başka bir çocuğa sahip olma şansı hala yüzde 25'tir (veya 4'te 1'dir). Bozukluğu olan bir çocuğa sahip olmak, gelecekteki çocukları durumu mirastan ‘korumaz’. Tersine, durumu olmayan bir çocuğa sahip olmak gelecekteki çocukların kesinlikle etkileneceği anlamına gelmez.
Genetik bir durumu kalıtım yoluyla alma şansı açık görünse de, bir kişinin aile öyküsü ve genetik test sonuçları gibi faktörler bazen bu şansları değiştirebilir. Ek olarak, hastalığa neden olan mutasyona sahip bazı insanlar hiçbir zaman sağlık problemleri geliştirmezler veya hastalığın hafif semptomlarını yaşayabilirler. Bir ailede çalışan bir hastalığın kesin bir kalıtım modeli yoksa, bir kişinin durumu geliştirme olasılığını tahmin etmek özellikle zor olabilir.
Genetik bir bozukluğun gelişme veya yavrularına geçirme şansını tahmin etmek karmaşık ve zor olabilir. Genetik uzmanları, insanların bu durumu anlamalarına ve sağlıkları hakkında bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olabilir” ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN

04 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:09
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:27
  • YATSI 18:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Çetinkaya 5. kez başkan seçildi
YEREL HABERLER Başkan Çetinkaya 5. kez başkan seçildi
Gençler camide buluşuyor
YEREL HABERLER Gençler camide buluşuyor
Uyuşturucu satıcısı 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcısı 2 kişi tutuklandı
Anne ve oğlu kazada yaralandı
YEREL HABERLER Anne ve oğlu kazada yaralandı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 Yaralı
YEREL HABERLER Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 Yaralı
Adıyaman mermeri pazarda kendine yer edindi
YEREL HABERLER Adıyaman mermeri pazarda kendine yer edindi
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Başkan Şahan: “Tarım Bağ-Kur primleri arttı”
YEREL HABERLER Başkan Şahan: “Tarım Bağ-Kur primleri arttı”
Besni’de otomobil yayaya çarptı
YEREL HABERLER Besni’de otomobil yayaya çarptı
2019 yılında 6 bin kişiye ‘Narko Rehber’ eğitimi verildi
YEREL HABERLER 2019 yılında 6 bin kişiye ‘Narko Rehber’ eğitimi ...
Otomobil bariyerlere çarptı
YEREL HABERLER Otomobil bariyerlere çarptı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı, yaşı küçük olduğu için kaçmaya çalıştı
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymadı, yaşı küçük olduğu için ...
Polislerden kaçan 15 yaşındaki sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Polislerden kaçan 15 yaşındaki sürücü kovalamaca ...
Adıyaman Belediyesi’nden, fedakar anneye ziyaret
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesi’nden, fedakar anneye ziyaret
‘Millet kıraathanesi’ öğrencileri ağırlıyor
YEREL HABERLER ‘Millet kıraathanesi’ öğrencileri ağırlıyor
Kadınlara, ‘insanın yaradılış gayesi’ anlatıldı
YEREL HABERLER Kadınlara, ‘insanın yaradılış gayesi’ anlatıldı
Üvey kardeşler kavgada birbirini bıçakladı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Üvey kardeşler kavgada birbirini bıçakladı: 4 yaralı
Üvey kardeşlerin kavgası kanlı bitti: 4 yaralı
YEREL HABERLER Üvey kardeşlerin kavgası kanlı bitti: 4 yaralı
İl Genel Meclisi denetim kurulu üyeleri belirlendi
YEREL HABERLER İl Genel Meclisi denetim kurulu üyeleri belirlendi
Adıyaman'da yağmurda evin tavanı çöktü
YEREL HABERLER Adıyaman'da yağmurda evin tavanı çöktü
Depremzedelerin kaldığı konteynerler yandı
YEREL HABERLER Depremzedelerin kaldığı konteynerler yandı
Tapulu arazisinden geçen yolu ulaşıma kapattı
YEREL HABERLER Tapulu arazisinden geçen yolu ulaşıma kapattı
Adıyaman’da kaçak nargile tütünü operasyonu
YEREL HABERLER Adıyaman’da kaçak nargile tütünü operasyonu
Uyuşturucu satıcıları adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcıları adliyeye sevk edildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X