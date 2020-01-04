Vali Aykut Pekmez okul inşaatını inceledi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, inşaat çalışmaları büyük oranda tamamlanarak iç donanım çalışmalarına başlanılan Adıyaman Karadağ Orman mevkiindeki okul inşaatını gezerek yerinde inceledi.

İncelemeleri sırasında Vali Aykut Pekmez’e Vali Yardımcısı Bedir Deveci, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz eşlik etti.

İnşaatı inceleyen Vali Aykut Pekmez, işçilik ve yapım noktasında tespit ettiği bazı eksik ve aksaklıkların giderilmesi için ilgililere talimat verdi.

Okulun tamamlanmasıyla Adıyaman’da kültür ve eğitim alanında önemli bir hizmetin daha günün şartlarına uygun donanım ve teknik altyapısı ile hizmete sunulacağını kaydeden Vali Aykut Pekmez, “İnşaatı tamamlanan okulun bünyesinde 220 yataklı konaklama imkanı 3 adet bilgisayar seminer odası, 3 adet mobil seminer odası, lokantası, kafeteryası ve diğer sosyal donatılarıyla muazzam bir merkez olarak tasarlanmıştır. Proje kapsamında ayrıca, 24 derslikli Turizm Otelcilik Meslek Lisesi de yapılmaktadır. Modern bir mimariyle inşa edilen merkez, beş yıldızlı otel konforunda hizmet verecektir” dedi.

ADIYAMAN 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:09

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