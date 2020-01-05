Adıyaman'da kartpostal görüntüler

Trump'tan İran'a: Bir daha saldırırlarsa daha sert vuracağız!

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçede kartpostal görüntüler ortaya çıktı.

Son bir haftadır Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 70 santime ulaşmasına ilçe merkezinde ise 40 santime ulaşmasına neden oldu.

Kartpostal görüntülerin yaşandığı Sincik ilçesinde eşsiz bir manzara ortaya çıktı. Sincikli vatandaşlar kar yağışına oldukça sevindiklerini ve ortaya çıkan manzaranın oldukça güzel olduğunu söyledi.

ADIYAMAN 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:28

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.