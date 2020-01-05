Tahta yüklü kamyon tehlike saçtı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tahta yüklü kamyon trafikte tehlike saçarak kazaya davetiye çıkardı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden tahta yüklü kamyon, aşırı ve dengesiz yüklenmesinden dolayı zaman zaman yürekleri ağza getirdi. Virajlarda hemen hemen devrilmek üzere olan ve üzerinden yola tahtalar düşüren kamyon, yolu kullanan sürücülere de zor anlar yaşattı.

ADIYAMAN 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:09

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