Başkan Turanlı, AK Partili meclis üyelerinin aldığı kararı kamuoyuna açıkladı

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, AK Partili meclis üyelerinin oyları ile kabul edilen kamu yararı kararının kaldırılması ve imar kararına tepki gösterdi.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, belediye personelleriyle 2019 yılında yapılan yatırım ve çalışmalarla 2020 yılı hedeflerinin ele alındığı ‘Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı’nda, çoğunluğu bulunan AK Partili meclis üyelerinin aldığı imar kararını açıkladı.

İlçedeki yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya gelen Başkanı Turanlı, 2019 yılı mali ve hukuk konuları hakkında değerlendirmelerde bulunarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kahta’nın 5 yıl hizmetten mahrum kalmasının kabul edilemez olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Turanlı, eğer cezalandırılacak birileri aranıyorsa, bunun da Kahta halkının değil, kendisine ceza verilmesini istedi.

Halkının cezalandırılmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Turanlı, ilçenin önünün açılması için, açık yüreklilikle görevden alınmasını talep etti.

Belediyenin asli görevlerini yapmasına yönelik engellerin çıkartıldığını belirten Başkan Turanlı, “Belediye Meclisinde oy çokluğu ile alınan karar ile Kamu Yararı Kararı kaldırılarak Belediyeye ait taşınmaz ve iş araçları ile banka hesaplarındaki paraya icra yoluyla el konulabilecek ve aynı zamanda da belediyenin asli görevlerini yapmasına yönelik engeller çıkartılıyor.

Halkımızın bize yüklediği sorumlulukla sorunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda göreve gelir gelmez öncelikli olan işlerimize başlayıp, bunla beraber söz verdiğimiz projelerin bir kaçını tamamlamaya çalıştık. Belediyemiz borçlu bile olsa bu borçlar bizim halkımıza verdiğimiz sözler için engel olmayacaktır. Hem borçlarımızı ödeyeceğiz hem de söz verdiğimiz projeleri gerçekleştireceğiz.

Belediyelerde alınacak olan kamu yararı kararı belediyenin taşınır, taşınmaz malları ile banka hesaplarına icra konulamayacağına dair bir karardır. Belediye Meclisinde bu karar kaldırıldı. Böylelikle, itfaiye, çöp ve diğer hizmet araçlarımızın satışa sunulduğu anda biz nasıl hizmet yapacağız. Çöp kalkmadığı zaman, su klorlanmadığı zaman halka nasıl hizmet verecek bu kararı verenler. Ama aksine biz borçlarımızı satmak için bir taşınmazı satışa koymamıza da izin vereceklerine inanmıyorum” dedi.

Aşiyankent konutları bölgesindeki parsellerin takasları ile ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Belediyesi İmar Müdürü İsadin Kılınç, “Aşiyankent konutları bölgesinde takası istenen 1400 metrelik alana karşılık, Çobanlı mahallesi 953 ada 11, 12, 13, 3, 4, 5. parsel sayılı taşınmazların imar planı değişikliğinden önceki yaklaşık gerçek piyasa fiyatları imar planı değişikliğinden sonraki yaklaşık gerçek piyasa fiyatı ve ayrıca yine Çobanlı mahallesi 1576 ada 21 parselin (2 kat, 0,70 yoğunluklu) bölge piyasa fiyatının tespitini istedik.

Tespit sonucunda, imardan önce 4.022.00 TL olarak belirlenen her iki parselin imardan sonraki tespit edilen toplamı 6.150.000 TL. aradaki fark 2.128.00 TL olarak tespit olunmuştur. İmardan önceki yoğunluk 2726, imar değişikliğinden sonra yoğunluk 3980, aradaki fark ise 1.254 nettir” ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:09

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