Sincik'te eğitime kar engeli

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Sincik ilçesinde, dün gece başlayan ve bugün de devam eden kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza büründü. İlçeye bağlı Aksu, Geçitli, Alancık, Balkaya, Arıkonak, Serince, Çat, Taşkale, Karaköse, Uğurlu, Şahinbeyle ve Şahkolu köylerine ulaşım sağlanamazken tüm okullarda Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.



ADIYAMAN 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:28

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.