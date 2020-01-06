Tekme ve yumruklarla birbirlerine girdiler

"Annem benim her şeyim"

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Adıyaman’da iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran şahıslar birbirini öldüresiye dövdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken siren seslerini duyan şahıslar olay yerinden hızla kaçtı.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:29

YATSI 18:50

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