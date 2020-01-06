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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kadın platformu çocuk istismarlarına tepki gösterdi

İHA

Adıyaman İl Kadın Platformu tarafından çocuk istismarlarına ve çocuk gelinlere tepki göstererek açıklamalarda bulundu.

Kadın platformu çocuk istismarlarına tepki gösterdi

Adıyaman İl Kadın Platformu tarafından çocuk istismarlarına ve çocuk gelinlere tepki göstererek açıklamalarda bulundu.
Demokrasi Parkında Adıyaman İl Kadın Platformu tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasına, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, siyasi partilerin üyeleri, STKL temsilcileri, dernek başkanları ve çok sayıda kadın katıldı.
Çocukların cinsel istismarının affının olmayacağını vurgulayarak basın açıklamasını Adıyaman İl Kadın Platformu adına okuyan Av. Dilfuruz Kahraman, “Çocuklara yönelik cinsel istismar suçunu işlemiş faillere infaz indirimi adı altında af getirilmeye çalışılmasına ilişkin nafaka hakkı kadın platformu ve TCK 103 kadın platformu olarak görüşümüzdür. İktidarın, küçük yaştaki kız çocuklarıyla evlenen erkeklerin istismar suçundan affedilmesine yönelik bir tasarı hazırladığıyla ilgili haberler bir süredir basına yansımaktadır. Son çıkan haberlere göre mevcut iktidar tarafından 15 yaş farkının bir kriter olarak benimsenmiş olduğu ve çocuk istismarını meşrulaştıracak bu affın bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra, Ocak 2020 gibi meclise getirileceği söylenmekte. İktidar 2016 yılından beri sistematik olarak çocuk yaşta, zorla ve erken evlendirmelerin önünü açacak, çocuk istismarını meşrulaştıracak bu af da dahil, birtakım yasa değişiklikleri ve uygulamaları gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu çerçevede, kadın örgütlerinin tüm itirazlarına rağmen 2016 yılında Torba Kanunu ile çocukların cinsel istismarına ilişkin cezayı düzenleyen TCK 103. maddesinin 1. ve 2. fıkralarına 12 yaş ayrımı getirilmiş, 12 yaş altındaki cinsel istismar suçlarına ağırlaştırılmış cezalar getirilmiş, 12 yaş sınırının neye göre belirlendiği ise kamuoyuyla paylaşılmamıştır.
Şu anda getirilmek istenen af, 15 yaş altı kız çocuklarına karşı işlenen cinsel istismar suçundan hüküm giyen failleri de kapsayacaktır. Yani 12 yaşında bir kız çocuğunun 27 yaşındaki bir erkek ile evlendirilmesi durumunda cezasızlık yoluna gidilmek istenmektedir. Bu cezasızlığın çocuk istismarı suçu faillerine cesaret vereceği ve bu suçu teşvik edeceğini öngörüyoruz. Nitekim, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi kendisinden 9 yaş küçük olan 12 yaşındaki kuzenini evlilik görüntüsü altında istismar eden ve olay gerçekleştiği zamanda kız çocuğunun yaşını bilmediğini savunan faili beraat ettirmiş ve Yargıtay da oy çokluğuyla bu kararı onamıştır. Geleneksel değer yargıları, birlikteliklerin sorunsuz devam etmesi, mağdurun şikayetçi olmaması, ceza verilmesi halinde aile yapısının zarar göreceği gibi gerekçelerle verilen bu karar, 15 yaş altındaki çocukların cinsel istismarının meşrulaştırılmasının alt yapısının sağlanmaya çalışıldığını göstermektedir. Amaç gerçekten kız çocuklarını korumak ve mağdur olmalarını engellemekse neler yapılabileceğini kadın ve çocuk örgütleri yıllardır haykırmakta. Faillerin değil, çocukların mağduriyetlerini öncelemek ve dahası önlemek elinizde! İstismarcıları affetmek yerine çocukları koruyacak önlemleri hayata geçirin” diye konuştu.

ADIYAMAN

06 Ocak 2020 Pazartesi

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