Adıyaman'da miras kavgası: 5 yaralı

ADIYAMAN'da, akraba iki aile arasında miras yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Örenli Mahallesi'nde meydana geldi. Birbiriyle miras yüzünden husumetli olan Çatlı ve Karlı ailesi fertleri, bugün yapılan keşif çalışması sonrası tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla gelen polisler tarafından sonlandırılan kavgada yaralanan Ayfer Karlı, Veysel Karlı, Sultan Çatlı, Ramazan Şerif Çatlı ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.





ADIYAMAN 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:09

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