Kaymakam İmamoğlu, köylerde incelemede bulundu

Adıyaman’ın Besni ilçe Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu Besni'ye bağlı köylerde incelemelerde bulundu.

Besni ilçe Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Besni ilçe Jandarma Komutanı Teğmen Barış Kara, Besni ilçe Özel İDare Müdürü Ahmet Tanrıkolu ile birlikte Sarıçiçek ve Çomak köylerinde inceleme ve denetimlerde bulundu.

Köy Muhtarları ve ihtiyar heyetinden köylerde inşaatı devam eden taziye evi inşaatı ile yapımı tamamlanan kilitli parke yol yapım çalışmaları hakkında bilgi alan Kaymakam İmamoğlu, sonrasında köylerde bulunan okullarda öğretmenler ve öğrenciler ile buluşarak bir süre sohbet etti.

ADIYAMAN 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:09

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