Kar hayatı olumsuz etkiliyor

Adıyaman’da kar yağışı nedeniyle bazı köy ve bağlı mezralara ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışının etkili olduğu Adıyaman merkeze bağlı 15 köy ve 15 mezra, Çelikhan ilçesine bağlı 12 köy ve 19 mezra, Kahta ilçesinde 2 köy ve 6 mezra, Sincik ilçesinde 12 köy ve 29 mezra, Gerger ilçesinde 7 köy 14 mezra olmak üzere toplam 48 köy ve 82 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığının yer yer 70 santime kadar çıktığı yolların açılma çalışması için İl Özel idare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

ADIYAMAN 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:29

YATSI 18:50

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