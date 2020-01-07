İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yusuf Uslu idaresindeki 44 DC 595 plakalı otomobil ile İrfan Töken idaresindeki 44 KT 138 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağında çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden İrfan Tökeb ile otomobilde bulunan Recep Sarıkaya yaralandı. Yaralılardan sürücü Töken sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:38

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AKŞAM 17:30

YATSI 18:51

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